Traktor stürzt Böschung herunter - Fahrer wird verletzt

Arbeiten mit seinem Traktor enden für einen 58-Jährigen in Niederbayern mit Verletzungen. Auch sein Sohn wird in eine Klinik gebracht.

Ein Mann ist im niederbayerischen Bernried (Landkreis Deggendorf) aus seinem Traktor geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Der 58-Jährige sei am Samstagnachmittag bei Arbeiten mit dem Fahrzeug rückwärts zu nah an eine Böschung gefahren, teilte die Polizei mit. Der Traktor kippte um und stürzte die Böschung hinunter. Auch der Sohn des Traktorfahrers, der den Unfall beobachtete, wurde wegen eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzte den Schaden auf rund 25.000 Euro. Zahlreiche Feuerwehrkräfte waren im Einsatz.

