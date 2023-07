Traktor stößt mit Schulbus zusammen:Zwei Schüler verletzt

Krankenwagen - Ein Rettungswagen parkt vor der geöffneten Tür eines Wohnhauses. - Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Beim Zusammenstoß eines Traktors mit einem Schulbus in der Oberpfalz sind zwei Kinder verletzt worden. Der 76 Jahre alte Traktorfahrer habe am Freitagmorgen den Schulbus übersehen, als er mit seinem Traktor in Thalmassing (Landkreis Regensburg) aus einer Einfahrt auf die Straße fahren wollte, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß seien mehrere Fensterscheiben des Busses zerbrochen, zudem habe der Traktor mit der Frontgabel die rechte Seite des Busses zerkratzt.

Zwei Grundschüler erlitten den Angaben zufolge Schnittverletzungen und leichte Schleudertraumata. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Traktorfahrer, der 62-jährige Busfahrer und vier weitere Kinder im Bus blieben den Angaben zufolge unverletzt.

