Traktor stößt mit Kleinbus zusammen - Mann tödlich verletzt

Ein Traktor will von einem Feld auf eine Straße abbiegen. Dabei übersieht der Fahrer einen Kleinbus. Es kommt zu einem schwerwiegenden Unfall.

Der Fahrer eines Kleinbusses ist bei einem Zusammenstoß mit einem Traktor ums Leben gekommen. Ein 65 Jahre alter Traktorfahrer sei mit seiner Maschine von einem Feldweg gekommen und auf eine Straße bei Prittriching (Kreis Landsberg am Lech) abgebogen, sagte ein Polizeisprecher. Dabei habe er den Angaben zufolge am Freitag den Kleinbus übersehen.

Durch den Zusammenstoß sei der 68 Jahre alte Fahrer so schwer verletzt worden, dass er noch an der Unfallstelle an seinen Verletzungen starb. Weitere Insassen befanden sich laut Sprecher nicht in dem Bus. Der Traktorfahrer erlitt demnach schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Landmaschine sei bei dem Unfall umgekippt und habe von einem Kran geborgen werden müssen, hieß es weiter.

