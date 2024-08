Traktor mit Anhänger überschlägt sich: 15 Verletzte, Beifahrer in Lebensgefahr

Wohl auf einem Partyausflug zu einer Kirchweih verunglückt ein Traktor in Mittelfranken. Viele Menschen werden verletzt - einige von ihnen sitzen auf der Ladefläche des Anhängers. Vieles ist noch unklar.









Bei einem schweren Unfall mit einem Traktor samt Anhänger sind im mittelfränkischen Hartenstein (Landkreis Nürnberger Land) 15 Menschen verletzt worden. 13 von ihnen saßen auf der Ladefläche des Anhängers, wie die Polizei mitteilte. Demnach brachte ein Rettungshubschrauber drei Menschen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 26-jährige Beifahrer des Traktorfahrers schwebe in Lebensgefahr, der 29-jährige Traktorfahrer sowie eine 18 Jahre alte Mitfahrerin auf dem Anhänger wurden schwer verletzt. Alle weiteren Beteiligten zogen sich laut Polizei leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte vorsorglich zehn Menschen in Krankenhäuser.



Nach Angaben der Sprecherin war der Traktor in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dabei mehrfach überschlagen. Die Gruppe startete ihre Fahrt am Nachmittag am Sportplatz der Gemeinde. Das Gespann sei auf einem „unbefestigten, geteertem Weg“ unterwegs gewesen. In einer Mitteilung ergänzte die Polizei später, der Weg sei leicht abschüssig gewesen.





Auf dem Weg zur benachbarten Kirchweih





Laut einer Polizeisprecherin wollte die Gruppe ersten Ermittlungen zufolge auf eine Kirchweih in der Umgebung. Ein Großaufgebot an Kräften der Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst war im Einsatz. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen, um den genauen Unfallhergang zu klären. Auch ein Notfallseelsorger war vor Ort. Die Polizei ermittelt.

− dpa