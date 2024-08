Traktor mit Anhänger kommt von Straße ab - 15 Verletzte

Traktor mit Anhänger kommt von Straße ab - 15 Menschen werden bei dem schweren Unfall mit einem Traktor in Mittelfranken verletzt. Der Hergang ist noch unklar. - Foto: Haubner/vifogra/dpa

Ein Traktor verunglückt in Mittelfranken. Viele Menschen werden verletzt - einige von ihnen sitzen auf der Ladefläche des Anhängers. Vieles ist noch unklar.

Bei einem schweren Unfall mit einem Traktor samt Anhänger sind im mittelfränkischen Hartenstein (Landkreis Nürnberger Land) 15 Menschen verletzt worden. 13 von ihnen saßen auf der Ladefläche des Anhängers, wie die Polizei mitteilte. Demnach brachte ein Rettungshubschrauber drei Menschen mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Der 26-jährige Beifahrer des Traktorfahrers schwebe in Lebensgefahr. Zwei weitere Menschen seien ebenfalls in einer Klinik stationär behandelt worden. Zur Schwere der Verletzungen der restlichen Beteiligten lagen zunächst keine Informationen vor.

Nach Angaben der Sprecherin war der Traktor in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich dabei mehrfach überschlagen. Das Gespann sei auf einem „unbefestigten, geteertem Weg“ unterwegs gewesen. Ein Großaufgebot an Rettungskräften war im Einsatz. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt.

