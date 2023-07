Trainingszentrum für besondere Einsatzlagen wird erweitert

Joachim Herrmann - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) bei einer Pressekonferenz. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Dreieinhalb Jahre nach seiner Eröffnung wird das Bayerische Zentrum für besondere Einsatzlagen (BayZBE) in der Oberpfalz vergrößert. Das Trainingsareal soll unter anderem um Multifunktionshäuser und -flächen erweitert werden, kündigte Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Freitag in Windischeschenbach (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) an. Ehrenamtliche Einsatzkräfte aller bayerischen Einsatz- und Hilfsorganisationen dürften sich auf zusätzlich 27.000 Quadratmeter Trainingsgelände sowie weitere Technikausstattung freuen.

Der Freistaat habe rund 32 Millionen Euro Fördermittel für den ersten Bauabschnitt der Erweiterung bis 2026 bewilligt, sagte der Minister beim Spatenstich und bezeichnete das BayZBE als Aushängeschild für die Qualität und Professionalität des Katastrophenschutzes in Bayern. Bis 2030 sollen in die Erweiterung mehr als 50 Millionen Euro investiert werden.

Das vom Bayerischen Roten Kreuz, dem Malteser Hilfsdienst, der Johanniter-Unfall-Hilfe und dem Arbeiter-Samariter-Bund betriebene Trainings- und Simulationszentrum sei in seiner Form einzigartig. Dort würden Rettungskräfte auf Gefahrenlagen unter lebensnahen Bedingungen vorbereitet.

© dpa-infocom, dpa:230707-99-318677/3