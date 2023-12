Trainer Geraerts sieht sehr großen Fortschritt bei Schalke

FC Schalke 04 - Schalkes Trainer Karel Geraerts coacht sein Team an der Seitenlinie. - Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Schalke-Coach Geraerts sieht seine Mannschaft im Aufwärtstrend. Auch eine beeindruckende Bilanz des kommenden Gegners schockt ihn nicht.

Der FC Schalke 04 geht nach zuletzt zwei Siegen in Serie mit mit einem gewachsenen Selbstbewusstsein ins Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth. „Wir bauen etwas auf. Wir haben etwas, woran wir glauben“, sagte Trainer Karel Geraerts vor der Partie am Freitag (18.30 Uhr) gegen den Tabellenvierten der 2. Fußball-Bundesliga.

Geraerts, der Schalke vor gut zwei Monaten übernommen hat, sieht sein Team auf einem guten Weg. „Wenn ich den ersten Tag sehe und ihn mit dem heutigen Tag vergleiche, sehe ich einen sehr großen Fortschritt im Team“, sagte er.

Unter dem Belgier hat Schalke von sieben Ligaspielen vier gewonnen und drei verloren. In der Tabelle liegt der Revierclub auf Rang 13. Gegen Fürth stehen Geraerts dieselben Spieler zur Verfügung wie auch beim 2:0 in Rostock am vergangenen Sonntag.

Die Spielvereinigung hat von den vergangenen sechs Partien fünf gewonnen und einmal remis gespielt. Bei ihren fünf Siegen kassierten die Franken kein einziges Gegentor. „Wir nehmen die Herausforderung an“, sagte Geraerts. „Wir wollen Tore schießen, auch wenn der Gegner eine sehr gute Defensive hat.“

© dpa-infocom, dpa:231213-99-284190/2