Tragisches Wochenende: Vier Tote bei drei Unfällen in der Region

Das Fahrzeug brannte bei dem Unfall am Samstagabend im Landkreis Regen komplett aus. Der Fahrer oder die Fahrerin starb. Die Polizei gab am Sonntag keinerlei Informationen zu den Umständen heraus und sagte auch nichts zu Identität und Herkunft des Opfers. −Foto: Frank Bietau

Bei schweren Unfällen sind am Wochenende in der Region vier Menschen ums Leben gekommen. Bei einem der Unfälle ist die Identität des Opfers noch nicht geklärt.









Bei einem Zusammenstoß in der Nacht auf Sonntag auf der B299 bei Landshut starben zwei Personen. Ein acht Jahre altes Mädchen überlebte leicht verletzt. Wie ein Sprecher der Landshuter Polizei am Sonntag mitteilte, war eine 37 Jahre alte Frau gegen 1.30 Uhr auf der B299 von Vilsbiburg in Richtung Landshut unterwegs. Auf Höhe der JVA bei Berggrub verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 60 Jahre alter Autofahrer konnte nicht mehr ausweichen; beide Fahrzeuge prallten frontal zusammen.



Nach Angaben der Polizei wurden beide Fahrer schwerst verletzt und starben wenig später im Krankenhaus. Das acht Jahre alte Mädchen, das im Wagen der 37 Jahre alten Mutter auf der Rücksitzbank saß, wurde von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt. Ein Gutachter war vor Ort, um den genauen Unfallhergang zu klären. Die beiden Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Bundesstraße war bis in den Morgen hinein gesperrt.





Auto stand auf der B11 im Bayerwald in Vollbrand





Ein zweiter schwerer Unfall hat sich am Samstagabend auf der B11 zwischen Bayerisch Eisenstein und Zwiesel (Landkreis Regen) ereignet. Ein Auto stand in Vollbrand. Laut Polizei kam eine Person ums Leben. Nach ersten Erkenntnissen kam das Auto gegen 22 Uhr aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Gestrüpp liegen. Dort geriet es in Brand. Der Fahrer eines nachfolgenden Fahrzeugs bemerkte den Unfall und setzte einen Notruf ab.



Wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Niederbayern am Sonntag auf Nachfrage mitteilte, kam bei dem Unfall eine Person ums Leben. Weitere Details, also ob ein Mann oder eine Frau starb sowie die Herkunft und das Alter des Opfers, waren zunächst nicht zu erfahren. Die Polizei verwies darauf, dass es erst am Montag weitere Informationen von Seiten der Staatsanwaltschaft geben werde. Auch der Jour-Staatsanwalt, der am Sonntag Bereitschaftsdienst hatte, wollte sich auf Anfrage nicht zu Details äußern.





Von der Straße abgekommen - Beifahrerin tot





Am Sonntagnachmittag kam es dann bei Ellersberg im Landkreis Rottal-Inn zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Ein Auto, in dem sich nach Angaben der Polizei ein Ehepaar aus Wittibreut befand, kam alleinbeteiligt von der Straße ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Beifahrerin (91) starb noch an der Unfallstelle, der Mann (77) wurde mit dem Hubschrauber in eine Klinik gebracht.





Schwer verletzte Radlerin einfach liegen gelassen





Ein Unbekannter hat indes in Oberbayern eine Seniorin nach einem Unfall schwer verletzt zurückgelassen. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall am Samstagvormittag auf der B299 im Landkreis Mühldorf am Inn. Laut Polizei wollte die 72-Jährige die B299 bei Erharting mit ihrem E-Bike überqueren. Dabei wurde sie von einem roten Kleintransporter erfasst. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste im Krankenhaus notbehandelt werden. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Fahrer.





Bereits Freitag schwerer Unfall in angrenzendem Landkreis





Ebenfalls in Oberbayern ist am Freitag ein Autofahrer mit einem Biker-Ehepaar zusammengestoßen – der Mann (55) starb noch an der Unfallstelle bei Neumarkt-St. Veit (Landkreis Mühldorf am Inn), seine Frau (60) wurde schwer verletzt.

