Zu einem schrecklichen Unglück, bei dem ein 16-Jähriger auf tragische Weise sein Leben verlor, ist es in der Nacht auf Samstag in einem Waldstück bei Reichertshausen gekommen. Für Polizei und Rettungskräfte war es ein Einsatz, der sie von der psychischen Belastung an ihre Grenzen gebracht hat. Wie er genau abgelaufen ist und was sich in Reichertshausen am Wochenende abspielte, ist einfach nur tragisch.