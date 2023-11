Bei Walpertskirchen im Landkreis Erding hat sich am Montagmorgen ein tragischer Unfall ereignet. − Symbolbild: Stefan Puchner/dpa

Ein Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma ist im Landkreis Erding in die Presse eines Müllfahrzeugs geraten und ums Leben gekommen. Die Unglücksursache sei unklar, wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord in Ingolstadt am Montag mitteilt.









Der 49-Jährige war am Montagmorgen bei Walpertskirchen unterwegs, um Mülltonnen zu leeren. Dabei geschah der Unfall. Rettungskräfte konnten den Arbeiter etwa 40 Minuten später nur noch tot bergen. Die Kripo Erding ermittelt und sucht nach Zeugen.

− dpa/afp