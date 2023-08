Laster streift Panzer auf der A93 bei Weiden: US-Soldatin (24) erschlagen

Tödlicher Unfall am Dienstag auf der A93 bei Weiden. −Symbolbild: Carsten Rehder/dpa

Am Dienstag, gegen 11.15 Uhr, forderte ein Unfall auf der A93 bei Weiden ein Todesopfer. Eine 24-jährige Soldatin eines US-Militärkonvois kam ums Leben.









Am Dienstagvormittag waren US-Soldaten mit einem Militärkonvoi mit Radpanzern im Begriff, an der Anschlussstelle Weiden-West in Fahrtrichtung Hof auf die Autobahn aufzufahren, teilt die Polizei mit.



Zur gleichen Zeit fuhr ein 57-Jähriger aus dem Landkreis Schweinfurt mit einem Lastwagen auf der rechten Fahrspur der A 93 in Richtung Hof. Obwohl der Lkw-Fahrer noch versuchte, auf den linken der beiden vorhandenen Fahrstreifen zu wechseln, kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge.





24-Jährige stirbt im Krankenhaus





Eine Soldatin schaute während Unfalls aus der Dachluke des Militärfahrzeuges. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug die Dachluke durch den seitliche Anstoß gegen den Kopf der 24-jährigen US-Soldatin. Hierbei wurde sie so stark verletzt, dass sie wenig später in einem nahe gelegenen Krankenhaus verstarb, teilt die Polizei mit.



Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die A93 war mehrere Stunden in Fahrtrichtung Hof gesperrt. Der Verkehr wurde durch die Feuerwehr Weiden und die Autobahnmeisterei Windischeschenbach an der Anschlussstelle Weiden-Süd ausgeleitet.



An der Unfallstelle waren neben mehreren Streifen der Verkehrspolizeiinspektion Weiden auch Kräfte der Militärpolizei der US-Armee sowie ein Sachverständiger.

− nb