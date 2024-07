Tragischer Samstag: Drei Menschen sterben bei Unfällen in der Region

Gleich drei tödliche Verkehrsunfälle hat es am Samstag in der Region gegeben. Gestorben sind ein Auto- und ein Fahrradfahrer sowie ein erst 20-jähriger Motorradfahrer. − Foto: Archiv

Gleich drei tödliche Verkehrsunfälle hat es am Samstag in der Region gegeben. Gestorben sind ein Auto- und ein Fahrradfahrer sowie ein erst 20-jähriger Motorradfahrer.









Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag bei einem Unfall in Ascha (Landkreis Straubing-Bogen) ums Leben gekommen. Er war mit einem Postauto zusammengestoßen.



Wohl aufgrund eines Herzinfarkts „oder eines vergleichbaren medizinischen Problems“ hat ein 75-Jähriger am Samstag einen Unfall bei Oberbergkirchen (Landkreis Mühdorf am Inn) gebaut und ist dabei gestorben.



Einen schweren Fahrradunfall in Pilsting (Landkreis Dingolfing-Landau) hat ein 77-Jähriger am Samstag nicht überlebt. Der Mann stürzte eine Böschung hinab und starb später im Krankenhaus.

