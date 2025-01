Tourengeher in Tirol von Lawine mitgerissen – Frau ortet und rettet verschütteten Begleiter

Bei einem Lawinenabgang in Tirol sind am Montag zwei Tourengeher rund 200 Meter weit mitgerissen worden. Einer von ihnen wurde ganz verschüttet und schwer verletzt. Seine Begleiterin schaffte es, ihn zu orten und auszugraben.









Wie die Landespolizeidirektion am Abend mitteilte, waren die beiden bergerfahrenen Österreicher – eine 63-Jährige und ein 62-Jähriger am Montagvormittag zu einer gemeinsamen Tour im Bereich der Furglerspitze aufgebrochen. Sie seien in entsprechenden Entlastungsabständen bergauf gestiegen. Wegen der Steilheit des Geländes mussten sie ihre Skier teilweise abschnallen und zu Fuß bergauf stapfen, so die Polizei.





Beide Skitourengeher von Lawine 200 Meter mitgerissen





Nach dem steilen Stück schnallte der Mann seine Skier wieder an und setzte seinen Aufstieg fort. Als die Frau gerade dabei war, ihre Ski wieder anzuschnallen, löste sich laut Polizei gegen 11 Uhr ein Schneebrett und riss beide Tourengeher 200 Meter talwärts mit. „Die Frau wurde durch die Lawine teil-, der Mann komplett verschüttet“, heißt es im Pressebericht. Die Österreicherin konnte sich Polizeiangaben zufolge selbstständig befreien und setzte sofort den Notruf ab.



Danach habe sie ihr mitgeführtes Lawinenverschüttungsgerät umgeschnallt – und konnte damit den verschütteten 62-Jährigen nach kurzer Zeit finden, sondieren und nach rund 15 Minuten bei Bewusstsein ausgraben. Der Österreicher sei mit einer schweren Beinverletzung ins Krankenhaus gebracht worden. Auch die Österreicherin kam ins Krankenhaus.

