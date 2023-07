Toter, unbekannter Mann in der Partnachklamm gefunden – Kripo bittet um Hinweise

−Symbolbild: dpa

Ein toter Mann ist am Samstagmorgen in der Partnachklamm in Garmisch-Partenkirchen gefunden worden. Die Polizei bittet nun um Hinweise zu dem Mann.









Ein Zeuge hat am Samstag gegen 6.20 Uhr einen leblosen Körper im Wasser im Bereich der Partnachklamm, nahe des Klammhauses, entdeckt und die Polizei gerufen. Wasserwacht und Feuerwehr bargen die Leiche aus dem Fluss. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod feststellen.



Die Kripo Weilheim übernahm die Ermittlungen in dem Todesfall. Der Leichnam stammt von einem älteren Mann, teilte die Polizei mit. Die Identität des Toten ist bislang noch unbekannt, ebenso der genaue Hergang des Geschehens. Die Kripo bittet nun zur Aufklärung des Falls um Zeugenhinweise. Der Mann wird wie folgt beschrieben:





Kripo Weilheim bittet um Hinweise





Er ist in etwa 65 bis 75 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, hat eine hagere Statur, einen Haarkranz mit grauen, kurzen Haaren und ist bekleidet gewesen mit einem blau-grau karierten, langärmligen Hemd der Marke Olymp in Größe L. Zudem trug er eine grüne Jeanshose mit braunem Ledergürtel und Lederschuhe ohne Schnürung.



Wer Hinweise zu dem Toten oder den Todesfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kripo unter ✆ 0881/640-0 in Verbindung zu setzen – oder mit jeder anderen Dienststelle.

− dao