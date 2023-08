Toter in Tiroler Bergen geborgen: Vermutlich vermisster deutscher Wanderer

Ein Leichnam ist in den Tiroler Alpen geborgen worden. Vermutlich handelt es sich um einen deutschen Wanderer, der seit Dezember als vermisst gilt. −Foto: Symbolfoto PNP

In den Bergen bei Bichlbach im österreichischen Tirol hat die Polizei die Leiche eines Mannes geborgen. Es handele sich wahrscheinlich um einen seit Dezember in dem Gebiet vermissten deutschen Wanderer.









Der Leichnam sei bereits vergangenen Woche mit Hilfe von Bergrettungsdrohnen am Plattberg geortet und dann von Polizeibergführern ins Tal gebracht worden, teilte die Alpinpolizei in Reute am Freitag auf Anfrage mit.



„Wir gehen davon aus, weil die Person in dem Bereich gefunden wurde“, sagte ein Beamter. Allerdings stehe die DNA-Untersuchung noch aus. Wann es ein Ergebnis der Untersuchung durch die Innsbrucker Gerichtsmedizin gibt, war offen. Die APA hatte unter Berufung auf die „Kronen Zeitung“ über den Fund eines Toten berichtet.





Im Dezember von Tour nicht zurückgekommen





Woher in Deutschland der Mann kam, war zunächst nicht bekannt. Er sei im Dezember noch vor den größeren Schneefällen zu einer Tour aufgebrochen und nicht zurückgekehrt, berichtete die Alpinpolizei am Freitag weiter. Sein Auto sei im Ortsteil Lähn gefunden worden. Die Suche nach dem Vermissten blieb damals jedoch erfolglos. Starker Schneefall habe die Suche erschwert.



Vor einigen Wochen sei begonnen worden, das Gelände erneut mit Drohnen abzusuchen. Der Mann sei möglicherweise auf einer Schneeverwehung unterwegs gewesen und abgestürzt, als diese brach.

− dpa