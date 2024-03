Toter in Freising: Polizei nimmt 43-jährige Tatverdächtige fest

Nach dem Fund eines Toten mitten in Freising hat die Polizei noch am Montag eine Tatverdächtige festgenommen. − Foto: Lukas Barth/dpa

In den frühen Morgenstunden fand ein Passant eine tote Person in der Kammergasse. Es handelt sich um einen 73-jährigen Freisinger, der in der Nähe des Fundortes gewohnt hatte. Die Kripo Erding hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem Gewaltverbrechen aus.



In der Wohnung des Opfers traf die Polizei eine 43-jährige Frau an, die im dringenden Verdacht steht, für den Tod des 73-Jährigen verantwortlich zu sein. Sie wurde festgenommen und soll morgen einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Haftbefehl wegen eines Tötungsdeliktes wurde beantragt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.

− kl