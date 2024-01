Toter aus Fluss in Niederbayern geborgen

Einsatzkräfte haben eine männliche Leiche aus einem Fluss im Landkreis Regen in Niederbayern geborgen. Der Polizei wurde am Dienstag eine „augenscheinlich tote Person“ auf Höhe eines Sägewerkes im Kleinen Regen in Zwiesel gemeldet, wie eine Sprecherin sagte. Die Identität des Toten sei derzeit unklar und Teil der Ermittlungen der Kriminalpolizei, hieß es weiter. Weitere Details zu den Hintergründen waren zunächst nicht bekannt. Die „Passauer Neue Presse“ hatte zuerst berichtet.

© dpa-infocom, dpa:240130-99-808857/3