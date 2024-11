Toten Mäusebussard nach Unfall mitgenommen: 34-Jährige handelt sich Anzeige wegen Jagdwilderei ein

Eine 34-Jährige war am Samstag mit dem Auto von Hofkirchen in Richtung Vilshofen (Landkreis Passau) unterwegs. Hier flog ihr ein Greifvogel gegen das Auto. Der Vogel verendete noch an der Unfallstelle. Mit guter Absicht nahm sie das Tier mit.



Ein Jäger aus dem Umfeld der 34-Jährigen konnte den Vogel als Mäusebussard bestimmen. Auf seinen Rat hin informierte sie die Polizei. Schließlich wurde das Tier durch den Jagdpächter abgeholt.





Strafanzeige wegen Jagdwilderei





„Beim Mäusebussard handelt es sich um einen Vogel, der zwar dem Jagdrecht unterliegt, jedoch ganzjährig geschont wird, also nicht bejagt wird. Trotzdem ist es nur Jagdausübungsberechtigten erlaubt, diese Tiere mitzunehmen und sich anzueignen. Dies trifft auch auf tote Tiere zu“, erklärt die Polizei.



Aus diesem Grund erwartet die 34-Jährige nun eine Strafanzeige wegen Jagdwilderei. Die richtige Vorgehensweise wäre gewesen, noch am Unfallort die Polizei zu verständigen. Durch diese werden dann die notwendigen Schritte eingeleitet.

− va