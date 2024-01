Tote in Regensburg: Mann soll Frau mit Messer getötet haben

Im Fall des am Freitag tot aufgefundenen Ehepaares in Regensburg gehen die Ermittler von einem Tötungsdelikt durch den Ehemann aus. Der 45-Jährige soll demnach zunächst seine 43-jährige Frau mit mehreren Messerstichen in ihrem Wohnhaus getötet haben. Anschließend sei der Mann von einer Brücke auf die Autobahn 3 gesprungen und gestorben. Laut Mitteilung der Polizei vom Montag liegen weiterhin keine Hinweise vor, dass Dritte an den beiden Todesfällen beteiligt waren.

