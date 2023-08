Tote im Wössner See war wohl Schwiegertochter von Filmikone Artur Brauner

Laut „Bild“ soll es sich bei der Toten um Manuela Tischler, Ehefrau von Sammy Brauner (r.) und Schwiegertochter von Artur Brauner (†) handeln. −Foto: imago

Eine Passantin hat am Freitag die Leiche einer Frau am Wössner See in Unterwössen (Landkreis Traunstein) gefunden. Medienberichten nach handelt es sich bei der Verstorbenen um eine ehemalige ntv-Moderatorin.









Weil die Identität der Toten vorerst unklar war, bat die Polizei um Zeugenhinweise – schließlich mit Erfolg. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, soll es sich bei der Toten um Manuela Tischler handeln, ehemalige Nachrichtensprecherin beim Sender ntv und Schwiegertochter von Filmikone Artur Brauner („Hitlerjunge Salomon“).





Ehemann der Frau meldete sich bei den Beamten





Gegen 11 Uhr am Freitag hatte eine andere Schwimmerin die leblose Frau im Bereich des Schilfgürtels am nördlichen Ufer des Wössner Sees entdeckt, berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd. Es konnte nur mehr der Tod der Frau festgestellt werden. „Bei der durchgeführten Leichenschau wurden keine äußeren Verletzungen festgestellt, Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es derzeit keine“, so das Polizeipräsidium am Nachmittag. Allerdings hatten die Beamten vorerst auch keinerlei Hinweise auf die Identität der Frau.



Die Polizei gab daher eine Personenbeschreibung der Toten an die Medien heraus und bat die Öffentlichkeit um Mithilfe. Schließlich meldete sich der Ehemann der Frau bei den Beamten, so ein Sprecher am späten Freitagabend. Die Schwimmerin stammt aus dem Landkreis Traunstein.





Ehemann ist Sohn den Oscarpreisträgers Artur Brauner





Wie die „Bild“ aus dem engen Familienumfeld erfahren haben will, war die 57-jährige Tischler am Donnerstagabend aus dem gemeinsamen Haus aufgebrochen, um im Wössner See schwimmen zu gehen. Als ihr Ehemann, Unternehmer Sammy Brauner – Sohn des 2019 mit 100 Jahren verstorbenen Filmproduzenten und Oscarpreisträgers Artur Brauner – am Freitagmittag aus Berlin am gemeinsamen Haus in Bayern ankam, war seine Frau nicht dort. Nachdem sie auch Stunden später nicht wieder auftauchte, meldete er seine Frau bei der Polizei als vermisst.



Zu dem Zeitpunkt hatte eine Passantin den Leichenfund bereits bei der Polizei angezeigt, so dass die Beamten Brauner nach Informationen der Bild gebeten habe, im Revier vorbeizukommen. Dort soll Sammy Brauner die Leiche seiner Frau dann identifiziert haben.





Obduktion angeordnet





Tischler arbeitete als Journalistin und PR-Beraterin, unter anderem für den RBB, die Deutsche Bahn und die Bundeswehr. Von 1999 bis 2003 war sie Moderatorin beim Nachrichtensender ntv in Berlin. Tischler und Sammy Brauner waren seit 2010 ein Paar und heirateten 2018. Die Ehe blieb kinderlos.



Möglicherweise starb Tischler bereits am Donnerstag, mutmaßen die Ermittler. Zur Klärung der Todesursache wird eine Obduktion am Institut für Rechtsmedizin in München durchgeführt. Man gehe aber von einem Schwimmunfall ohne Fremdeinwirkung aus.

− che/mgb