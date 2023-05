Torwart Dietl verlängert in Straubing

Eishockey - Ein Eishockeyspieler spielt den Puck. - Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Torhüter Philipp Dietl (18) hat seinen Vertrag bei den Straubing Tigers verlängert. Das gab der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Mittwoch bekannt. Dietl kam im Rahmen einer Förderlizenz in der vergangenen Spielzeit für den EV Landshut in der DEL2 und im U20-Team zum Einsatz.

«Philipp ist ein junger, talentierter Keeper aus unserer Region. Er bringt die richtige Motivation und Einstellung mit und arbeitet stets hart an sich. Daher möchten wir Philipp weiter fördern und zu seiner großartigen Entwicklung beitragen», äußerte Straubings Sportlicher Leiter Jason Dunham zur Weiterverpflichtung des jungen Torhüters.

