Tortenschlacht statt Auto: Jutta Kammann wird 80

Mit 80 hat Schauspielerin Jutta Kammann viel Spaß - das lassen zumindest ihre Pläne für den runden Geburtstag vermuten. Doch bei aller Freude - auf eine Sache will sie künftig doch lieber verzichten.

Mit süßem Spaß ins neue Jahrzehnt: Ihren 80. Geburtstag am Freitag will die Schauspielerin Jutta Kammann („In aller Freundschaft“) mit einer Tortenschlacht feiern. „Da kommen ungefähr 35 Leute“, sagte die Schauspielerin der Tageszeitung „tz“ (Donnerstag) in München, wo sie in einer Seniorenresidenz lebt. Zudem hat sie eine schwere Entscheidung getroffen. Sie habe ihr Auto verkauft, aus Vernunft, verriet Kammann auch der „Bild“-Zeitung und der Illustrierten „Bunte“.

„Zwar fühle ich mich in meinem Auto sehr sicher, aber ich möchte verhindern, dass jemand anderem etwas passiert und ich vielleicht jemanden anfahre und er durch mich zu Schaden kommt“, erklärte die Schauspielerin der „Bild“ und verwies auf eine Augenerkrankung, eine Makuladegeneration. „Mich tröstet der Gedanke, dass ich vielleicht ein Vorbild sein kann.“

62 Jahre sei sie bis auf zwei kleine Vorfälle unfallfrei gefahren. Aber: „Wenn ich aus Leichtsinn irgendwann einen anderen Menschen anfahren würde, könnte ich mir das niemals verzeihen“, sagte die Münchnerin der „Bunten“. Den Führerschein wolle sie aber doch noch behalten, „für den Notfall“, hieß es in der „tz“.

© dpa-infocom, dpa:240321-99-416388/2