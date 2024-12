Torjäger Kane zurück und gleich in Bayerns Startelf

Bayern München - RB Leipzig - Die Allianz Arena in München erstrahlt vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig in Rot. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Im letzten Spiel des Jahres kann Tabellenführer FC Bayern gegen Leipzig wieder auf Tore von Harry Kane hoffen. Eine Muskelverletzung ist nach drei Wochen überwunden.

Drei Wochen nach seinem Muskelfaserriss im Oberschenkel meldet sich Harry Kane beim FC Bayern München zurück und steht im letzten Spiel des Jahres gleich wieder in der Startformation des Tabellenführers. Im Bundesliga-Heimspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen RB Leipzig hoffen die Münchner eine Woche nach der ersten Saisonniederlage in Mainz auf Tore des Engländers, der in der Offensive schmerzhaft vermisst wurde.

Trainer Vincent Kompany kann neben Kane am Abend in der Münchner Arena auch Alphonso Davies wieder von Anfang an aufbieten. Der kanadische Nationalspieler ist sogar nur zwei Wochen nach einer Muskelverletzung wieder einsatzfähig.

Die Bayern können zum Auftakt des letzten Spieltags vor der Winterpause ihre Tabellenführung mit einem Erfolg gegen den Tabellenvierten aus Sachsen zumindest bis Samstag auf den zweitplatzierten deutschen Meister Bayer Leverkusen sieben Punkte ausbauen.

© dpa-infocom, dpa:241220-930-324198/1