Torjäger Kane bei Bayern-Abschlusstraining dabei

Für Harry Kane ist das Champions-League-Spiel gegen Aston Villa etwas Besonderes. Aber ist der englische Torjäger fit? Am Abschlusstraining nimmt Kane ohne sichtbare Probleme teil.

Mit seinem Torjäger Harry Kane hat der FC Bayern München das Abschlusstraining für das Champions-League-Duell bei Aston Villa am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bestritten. Der 31-jährige Engländer musste beim 1:1 im Bundesliga-Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Samstag nach einem Tritt angeschlagen am linken Knöchel ausgewechselt werden. Bei den für Medien offenen ersten 15 Minuten des Trainings der Münchner war Kane aber ohne sichtbare Einschränkungen mit von der Partie.

Trainer Vincent Kompany muss nur auf die langzeitverletzten Hiroki Ito (Mittelfußbruch), Josip Stanisic (Außenbandriss im rechten Knie) und Sacha Boey (Meniskusriss im linken Knie) verzichten. Sonst ist sein Personal komplett.

„Immer, wenn ich nach Großbritannien zurückkehre, freue ich mich, dort zu spielen“, hatte Kane, die langjährige Galionsfigur von Tottenham Hotspur, im Vorfeld gesagt. „Natürlich wird es eine tolle Atmosphäre sein, denn es ist das erste Heimspiel für sie in der Champions League seit langer, langer Zeit.“

