Topf mit Kerzenwachs verursacht Feuer

Um Wachs zum Schmelzen zu bringen, stellt eine Frau einen Topf auf den Herd. Als sie diesen kurz unbeaufsichtigt lässt, fängt er Feuer.

Grabenstätt (dpa/lby) - Ein Topf mit Kerzenwachs hat in einem Haus im Landkreis Traunstein einen Brand ausgelöst. Um das Wachs zum Schmelzen zu bringen, hatte die 75-jährige Bewohnerin des Hauses den Topf am gestrigen Nachmittag in der Gemeinde Grabenstätt auf den Herd gestellt und dort für kurze Zeit unbeaufsichtigt gelassen, wie die Polizei mitteilte. Das Wachs fing Feuer, die Flammen breiteten sich in der Küche aus.

Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein Nachbargebäude verhindern. Die Bewohnerin verletzte sich bei einem Löschversuch leicht an der Hand. Sie wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Die Polizei ging außerdem von einer leichten Rauchgasvergiftung aus. Laut ersten Schätzungen ist bei dem Brand ein Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich entstanden.

© dpa-infocom, dpa:240702-930-160974/1