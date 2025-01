Top-Scorer Barratt verlängert Vertrag in Nürnberg

Evan Barratt ist von den Nürnberg Ice Tigers nicht wegzudenken. Die Franken können auch in Zukunft mit dem US-Profi planen.

Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit ihrem Top-Scorer Evan Barratt um zwei Jahre verlängert. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) mitteilte, bleibt der 25-jährige US-Amerikaner damit mindestens bis zum Ende der Saison 2026/27.

Mit zehn Toren und 29 Vorlagen in 30 Spielen ist Barratt, der im Sommer 2023 von den Reading Royals aus Pennsylvania gekommen war, in der DEL ein Spitzenmann. Er hat schon zum jetzigen Zeitpunkt zehn Scorer-Punkte mehr auf seinem Konto als in der kompletten Vorsaison.

„Mit seinen 25 Jahren ist er in einem perfekten Alter, um den nächsten Schritt in seiner Laufbahn zu machen und ein dominanter Spieler in der DEL zu werden. Für die Nürnberg Ice Tigers ist es ein wichtiges Zeichen, dass wir einen Spieler dieser Qualität weiter an uns binden können“, erklärte Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.

