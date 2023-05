Von den Resten des bereits abgerissenen Hauses kippte der tonnenschwere Bagger und schlug im Garten des Nachbarn ein. Der Baggerführer wurde leicht verletzt. −Foto: Häusler

Ein tonnenschwerer Bagger ist am Mittwochvormittag in Plattling (Landkreis Deggendorf) umgekippt und und in den Garten eines Nachbarn eingeschlagen. Erst am Abend wird die Baumaschine geborgen werden können.



Wie die Bergungsarbeiten ablaufen, schildert Florian Loibl, Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Plattling, im Video: