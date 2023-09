Die Rettungskräfte konnten nicht mehr helfen. Der Tierarzt starb noch vor Ort. − Symbolbild: dpa

Eine Kuh hat in Raisting im Landkreis Weilheim-Schongau am Samstagnachmittag einen Tierarzt eingequetscht. Der 67-jährige Mann war in dem Stall auf einem Bauernhof, wo er kurz nach dem Vorfall starb. Er kam während der Rettungsmaßnahmen durch die sofort dazugezogenen Rettungskräfte ums Leben.









Der Kriminaldauerdienst untersucht jetzt die Todesumstände und den genauen Unfallhergang. Hinweise für Fremdverschulden lägen nicht vor, heißt es in einer Meldung der Polizei.

− kse