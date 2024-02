Bei einem schweren Unfall im nordschwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau ist am Freitagabend ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem gebe es vier Verletzte, teilte die Polizei mit. Nach ersten Erkenntnissen ist ein mit fünf Personen besetzter Pkw in Wertingen ins Schleudern geraten, von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Hindernis geprallt. Weitere Informationen gab es zunächst nicht. Der Unfall passierte gegen 21.50 Uhr.

