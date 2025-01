US-Militärfahrzeug erfasst Fußgängerin (33) – wenig später stirbt sie

Dieses Militärfahrzeug hat am Sonntagmorgen bei Ansbach eine Frau erfasst und tödlich verletzt. − Foto: NEWS5 / Felix Besold

Ein US-Militärfahrzeug hat am Sonntagmorgen bei Ansbach eine Fußgängerin erfasst. Die Frau starb wenig später im Krankenhaus.









Wie die Polizei mitteilt, war der 19-jährige Fahrer des Toyotas gegen 7.30 Uhr auf der B14 unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße auf einen Rad- und Fußweg abkam. Dort legte der Wagen noch etwa 100 Meter zurück und erfasste dann eine 33-jährige Fußgängerin.



Die Frau erlitt laut Polizeibericht schwerste Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Dort starb die 33-Jährige wenig später. Der Fahrer des Militärfahrzeugs blieb unverletzt.



Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft unterstützte ein Gutachter die Polizei bei der Unfallaufnahme. Die B14 blieb im Unfallbereich für mehrere Stunden gesperrt.

− jra