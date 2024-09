Tödlicher Unfall: Autofahrer prallt gegen Baum

Ein Autofahrer verliert nach einer kurzen und rasanten Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug und stirbt.

Bei einem Verkehrsunfall in Nürnberg ist ein Autofahrer gestorben. Wie die Polizei mitteilte, ignorierte der Mann in der Nacht bei einer Verkehrskontrolle alle Haltesignale der Polizei. Der Fahrer raste demnach davon, bis er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nach wenigen hundert Metern Fahrt prallte er gegen einen Baum. Er starb noch an der Unfallstelle. Weitere Details zum Unfallhergang sind derzeit noch unklar.

© dpa-infocom, dpa:240912-930-230146/1