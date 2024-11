Tödlicher Unfall auf der A9

Ein Auto mit vier Insassen fährt im Stau in einen Lastwagen. Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte und Technisches Hilfswerk sind im Großeinsatz.

Bei einem Unfall auf der A9 ist eine Frau getötet worden. Drei weitere Menschen wurden verletzt, wie das Polizeipräsidium Oberfranken mitteilte. Ein 37-jähriger Autofahrer war am Mittag bei Pegnitz (Landkreis Bayreuth) am Ende eines Staus in einen Lastwagen gefahren. Seine Beifahrerin erlitt bei dem Crash tödliche Verletzungen. Eine weitere Mitfahrerin erlitt schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Ein Mitfahrer wurde ebenfalls schwer, der Fahrer selbst nur leicht verletzt.

Die A9 in Fahrtrichtung München war zwischen den Anschlussstellen Bayreuth Süd und Pegnitz auch am Abend noch komplett gesperrt. Die Sperre werde voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:241115-930-290184/1