Tödlicher Sturz bei Dacharbeiten in Oberbayern

Ein 34-jähriger Dachdecker ist im oberbayerischen Landkreis Traunstein tödlich verletzt worden. Wie es dazu kommen konnte, untersucht die Polizei.

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Chieming (Landkreis Traunstein) ist ein 34-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Arbeiter führte am Montagnachmittag Dacharbeiten auf einem offenen Dachstuhl durch, als er aus noch ungeklärter Ursache mehrere Meter in die Tiefe stürzte. Während des Sturzes wurde er von einem mit ihm herabfallenden Bauteil getroffen. Trotz sofort alarmierter Rettungskräfte erlag der Mann noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Die Kriminalpolizeiinspektion Traunstein hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären.





