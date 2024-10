Tödlicher Sturz bei Dacharbeiten: 34-Jähriger in Chieming verunglückt

Ein tödlicher Unfall hat sich am Montagnachmittag bei Dacharbeiten in Chieming ereignet, wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet. Ein 34-jähriger Mann stürzte dabei von einem offenen Dachstuhl und erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Traunstein untersucht jetzt, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.









Laut Polizei arbeitete der 34-Jährige am Montag gegen 15.50 Uhr auf einem offenen Dachstuhl. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Arbeiter dabei mehrere Meter in die Tiefe. Er wurde zudem noch von einem ebenfalls herabfallenden Anbauteil getroffen. „Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem 34-Jährigen leider nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner schweren Verletzungen“, so die Polizei.





Unfallursache ist noch unklar





Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm noch am Nachmittag der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen in dieser Sache. Die weiteren Untersuchungen zum genauen Unfallhergang und zu den Ursachen werden nun vom Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein fortgesetzt.



Die Ermittlungen stehen laut Polizei noch am Anfang, weshalb „zu den genaueren Umständen des Unfalls derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden können“.