Tödlicher Streit: Beide Verdächtige vorerst entlassen

Nach der mutmaßlichen Tötung eines Mannes in München sind beide Verdächtige wieder auf freiem Fuß. Die Vernehmungen der 21 Jahre alten Partnerin des Opfers und eines 31-jährigen Freundes am Dienstag hätten zunächst keinen konkreten Tatverdacht gegen die Verdächtigen ergeben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Obwohl die Ermittler davon ausgingen, dass einer der beiden die Tat begangen habe, könne man bisher nicht sagen, wer es gewesen sei.

Nach einem Streit am Montag war ein 32-Jähriger in der Wohnung des 31-Jährigen in München an den Folgen einer Stichverletzung gestorben. Dort hatten die Beamten den Verletzten im Wohnzimmer liegend gefunden, er starb später im Krankenhaus. Auch seine Partnerin und der Wohnungsinhaber, der den Notruf abgesetzt hatte, waren vor Ort gewesen. Beide seien zum Tatzeitpunkt betrunken gewesen.

In der Wohnung hatten die Polizisten ein Messer gefunden, das als mögliche Tatwaffe gilt. Zum Motiv, der Ursache des Streits unter dem Trio mit bulgarischer Staatsbürgerschaft und dem genauen Tathergang konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.

