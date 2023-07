Tödlicher Nachbarschaftsstreit bei Augsburg: Konflikt schwelte seit 2018

In einem Mehrfamilienhaus in einem kleinen Dorf bei Augsburg hat ein Mann nach Angaben der Polizei drei Menschen erschossen: zwei Frauen und einen Mann. Dem vorausgegangen war bisherigen Erkenntnissen zufolge ein jahrelanger Streit. −Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

„Ob der 64-Jährige bisher polizeilich in Erscheinung getreten sei, ist derzeit noch in der Klärung“, hieß es nach der Bluttat bei Augsburg noch am Samstagnachmittag. Inzwischen ist klar: Die Polizei wurde Ende 2018 erstmals über Nachbarschaftsstreitigkeiten in dem Mehrfamilienhaus informiert.









Seitdem habe die Polizei aber nur von einzelnen Vorkommnissen erfahren. Beispielsweise Gerangel, beleidigende Äußerungen oder Drohgebärden. Das teilte das Polizeipräsidium Schwaben Nord mit. Darüber hinaus sei der 64-Jährige nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Zuletzt wurde die Polizei am Nachmittag vor der Tat zu dem betreffenden Mehrparteienhaus wegen eines Nachbarschaftsstreits gerufen. Als die Polizeistreife kurze Zeit später vor Ort war, hatte sich der 64-Jährige bereits entfernt.



Wenige Stunden später hat der 64-jähriger Sportschütze bei Augsburg in einem Nachbarschaftsstreit drei Menschen erschossen und zwei weitere schwer verletzt. Der Mann wurde noch am Freitagabend festgenommen und sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei Augsburg hat Mordermittlungen eingeleitet und will nun klären, wie es zu der Tat im Dorf Langweid kommen konnte.

− afp/ade