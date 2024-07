Tödlicher Motorradunfall in Forchheim

Ein Auto kollidiert beim Abbiegen mit einem Motorrad. Einer der Fahrer stirbt. Ein Gutachter soll helfen, den Hergang zu klären.

Ein 56 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall in Forchheim (Unterfranken) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 72-jähriger Autofahrer am Mittwochmittag links abgebogen, dabei sei sein Fahrzeug mit dem Motorrad zusammengestoßen. Der Mann auf dem Bike starb noch an der Unfallstelle. Der Autofahrer blieb unverletzt. Notfallseelsorger, Rettungskräfte und rund 20 Feuerwehrleute waren am Einsatzort. Die Staatsanwaltschaft berief einen Sachverständigen, der die Ermittlungen unterstützen soll.

© dpa-infocom, dpa:240703-930-163108/1