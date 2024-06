Tödlicher Motorradunfall auf der B22

Ein 27-jähriger Motorradfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Auto in Oberfranken tödlich verletzt worden. Der Unfall passierte am Freitag auf der Bundesstraße 22, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler ist der Motorradfahrer kurz vor Ebrach im Landkreis Bamberg in einer Rechtskurve gestürzt und auf die Gegenfahrbahn gerutscht.

Nach dem Zusammenstoß mit dem Auto blieb er regungslos auf dem Boden liegen, wie es weiter hieß. Die Reanimationsversuche der Sanitäter seien erfolglos geblieben. Der 27-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der 72-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

