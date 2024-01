Bei einem schweren Frontalzusammenstoß in Mittelfranken ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. Der Unfall passierte in der Nähe von Ipsheim im Landkreis Neustadt/Aisch-Bad Windsheim, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es gebe zudem sechs Verletzte. Weitere Informationen teilte die Polizei zunächst nicht mit.

