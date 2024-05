Tödlicher Bahnunfall in der Nacht: Zwei Männer von Zug überrollt

Zu einem tödlichen Bahnunfall ist es in der Nacht auf Pfingstsonntag am Bahnhof Kleinheubach im unterfränkischen Landkreis Miltenberg gekommen. Zwei Männer, nach Angaben eines Reporters vor Ort 22 und 37 Jahre alt, kamen dabei ums Leben. „Die genauen Umstände sind noch nicht klar“, sagt ein Polizeisprecher auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern.









Nach Informationen des Reporters vor Ort gerieten die beiden Männer am Bahnsteig offenbar in einen heftigen Streit, in dessen Rahmen sie ins Gleisbett stürzten. Der Polizeisprecher will das am Morgen aber noch nicht bestätigen. „Beide sind tot. Wir haben keine Zeugen, die sagen könnten, was passiert ist“, erklärt er. Man gehe jedenfalls „nach jetzigem Stand“ nicht von einem Suizid der beiden aus, auch ein Verbrechen schließe die Polizei vorerst aus. Auch das Alter der beiden Toten will der Sprecher zunächst nicht bestätigen.



Im Lauf des Sonntags will sich die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken zu dem tödlichen Unglück mit weiteren Details äußern.