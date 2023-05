Tödlicher Badeunfall bei Schwimmkurs: Obduktionsergebnis liegt vor

Der Bub hatte am 28. April an einem Schwimmkurs teilgenommen. Dabei war er laut Polizei mit dem Kopf unter Wasser geraten. −Symbolbild: Moritz Frankenberg/dpa

Nach dem Tod eines Fünfjährigen in einem Schwimmbad in Unterfranken ist die Obduktion des Kindes zwar abgeschlossen, die Todesursache aber weiter unklar.









Man müsse weitere Ergebnisse der rechtsmedizinischen Untersuchung abwarten, „dies kann noch einige Wochen dauern“, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag.





Fahrlässige Tötung steht im Raum





Die Ermittlungen wegen möglicher fahrlässiger Tötung in dem Bad in Haibach (Landkreis Aschaffenburg) liefen weiter. Vor allem geht es um die Frage, wer die Aufsichtspflicht für den Jungen hatte - bisher steht eine Person im Fokus.



Der Bub hatte am 28. April an einem Schwimmkurs teilgenommen. Dabei war er laut Polizei mit dem Kopf unter Wasser geraten. Augenzeugen retteten das Kind aus dem Becken, es starb aber wenige Tage später.

