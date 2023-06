Tödlicher Absturz auf der Zugspitze: Mann (61) stammte aus Kreis Pfaffenhofen

Die Zugspitze bei Grainau. −Foto: Archiv dpa

Am Freitag ist es zu einem tödlichen Absturz auf der Zuspitze gekommen. Elf weitere Bergsteiger mussten mit Hubschraubern gerettet werden. Am Samstagabend steht nun endlich die Identität des Toten fest. Er kam aus dem Landkreis Pfaffenhofen.









Der Mann war, wie eine Augenzeugin der Polizei berichtete, alleine auf dem Höllental-Klettersteig unterwegs. Gegen 14 Uhr wurde er plötzlich kurz unterhalb des Gipfels von einem kleinen Schneerutsch erfasst und mitgerissen. Der Mann hatte keine Chance: Er stürzte rund 400 Meter tief über steilstes Felsgelände, bevor er auf dem Höllentalferner tödlich verletzt zum Liegen kam.



Die Bergwachtbereitschaft Grainau und der Rettungshubschrauber Christoph Murnau machten sich zusammen mit einem Notzart auf den Weg. Der Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Mannes feststellen.





Elf weitere Bergsteiger mussten gerettet werden





Elf weitere Bergsteiger, die sich ebenfalls im Höllental-Klettersteig befanden und das Unglück bemerkten, mussten mit dem Polizeihubschrauber und dem Rettungshubschrauber Christoph Murnau gerettet werden, so die Polizei.



Lange stand die Identität des Todesopfers nicht fest. Am Samstagabend nun berichtet das Polizeipräsidium Oberbayern Süd, dass es sich bei dem Mann um einen 61-Jährigen aus dem Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm handelt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern weiter an. An Fremdverschulden glaubt die Polizei derzeit nicht. Allerdings weist das Präsidium darauf hin, dass aufgrund der winterlichen Verhältnisse in den Gipfelregionen derartige Schneerutsche keine Seltenheit sind. In den nächsten Tagen und Wochen sei deshalb mit weiteren Abgänge zu rechnen.

− els