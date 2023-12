Tödliche Verkehrsunfälle am Weihnachtswochenende

Bei Verkehrsunfällen an den Feiertagen sind auf Bayerns Straßen mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Zwei Senioren und eine 54 Jahre alte Frau sind am Weihnachtswochenende bei schweren Verkehrsunfällen im Freistaat getötet worden. An Heiligabend starb nach Polizeiangaben vom Dienstag ein 81 Jahre alter Mann in Nürnberg. Er kam mit seinem Auto nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er tags darauf seinen schweren Verletzungen erlag. Sein ebenfalls im Auto sitzender Hund war noch an der Unfallstelle gestorben.

Bei einem Unfall auf der A73 nahe Ebersdorf (Landkreis Coburg) kam am Montag ein 88-Jähriger ums Leben. Der Senior war laut Polizei aus ungeklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und gegen einen Leitpfosten geprallt. Das Auto habe sich mehrmals überschlagen. Der Senior starb noch an der Unfallstelle.

In Niederbayern überschlug sich am Montag eine Frau mit ihrem Auto. Dabei sei die 54-Jährige aus dem Wagen geschleudert worden und trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle bei Drachselsried (Landkreis Regen) gestorben, teilte die Polizei mit. Die Unfallursache war zunächst unklar.

