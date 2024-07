Tödliche TikTok-Challenge? Jugendliche klettern auf Waggons und erleiden Stromschläge

Einsatzkräfte bei der Rettung eines verunglückten Jugendlichen auf einem Kesselwagen am S-Bahnhof Trudering am 7. Juli. − Foto: Bundespolizeidirektion München/dpa

Bereits zum dritten Mal innerhalb weniger Tage ist es zu einem Stromunfall im Raum München gekommen. Seit Anfang Juli häufen sich derlei Einsätze für Sanitäter und Polizisten im Raum München. Verschiedene Medien spekulieren über einen nächsten „TikTok-Trend“ als Ursache für die illegalen Kletteraktionen.



In der Nacht auf Sonntag machte ein 15-Jähriger in Begleitung zweier Freundinnen im Alter von 14 und 15 Jahren auf dem Heimweg vom Volksfest in Poing nach Angaben der Bundespolizeiinspektion München Halt am Feldkirchener Bahnhof. „Er bestieg einen abgestellten Kesselwaggon, um von diesem herunter zu urinieren“, heißt es in der Mitteilung.





15.000 Volt schossen durch seinen Körper





Auf dem Wagen stehend, habe er vermutlich die 15.000-Volt-Oberleitung berührt, einen Stromschlag erlitten und sei knapp fünf Meter tief gestürzt. Aufgrund der starken Verbrennungen an Kopf und Beinen wurde der Jugendliche in eine Münchner Klinik gebracht.



Nach Angaben der Polizei schätzen die Ärzte den Zustand des Feldkircheners am Sonntagmorgen als „lebensbedrohlich, jedoch stabil“ ein. Ansprechbar ist der junge Mann noch nicht. Erst müsse man abwarten, wie Körper und Organe auf den 15.000-Volt-Stromschlag und die 40-prozentige Hautverbrennung reagieren, so die Ärzte.





Mit dem Hubschrauber zur Notoperation





Seit Anfang Juli häufen sich derlei Einsätze für Sanitäter und Polizisten im Raum München. Am 4. Juli bestieg ein 14-Jähriger einen Kesselwaggon am Wolfratshausener Bahnhof und griff an die Oberleitung. Der Transport mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik und eine Notoperation waren nötig, um den Zustand des Jugendlichen zu stabilisieren, teilt die Bundespolizei München mit.





Sie haben die Stromschläge nicht überlebt





Tödlich endete der Stromschlag für einen 19-Jährigen, der am 7. Juli auf einen Zug am Münchner S-Bahnhof Trudering geklettert war. Nachdem er mit der Oberleitung in Kontakt gekommen war, versuchte ein Begleiter den jungen Mann noch auf dem Waggondach zu reanimieren. Auch in Nordrhein-Westfalen ist ein 13-jähriges Mädchen aufgrund eines Stromunfalls am Güterbahnhof in Schwerte ums Leben gekommen. Sie sei ersten Erkenntnissen zufolge für Videoaufnahmen auf den Zug geklettert.



Polizei kann neue „Challenge“ nicht bestätigen



Verschiedene Medien spekulieren über einen nächsten „TikTok-Trend“ als Ursache für die illegalen Kletteraktionen. Das kann die Bundespolizei jedoch nicht bestätigen. „Konkrete Beweise, dass es sich bei den Unfällen um eine Challenge handeln könnte, liegen uns derzeit noch nicht vor“, heißt es.



Bei geplanten Ortsbesichtigungen an den betroffenen Bahnhöfen durch die Bundespolizei und die Deutsche Bahn sollen präventive Maßnahmen zur Abschreckung entwickelt werden, teilt die Polizei mit und warnt: „Auch ohne direkten Kontakt mit der Oberleitung kann ein Lichtbogen überspringen. Sowohl im Gleisbereich als auch auf den Waggons besteht stets Lebensgefahr!“

− hae