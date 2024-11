Laut Urteil „skrupellos gehandelt und schwere Schuld auf sich geladen“ hat ein 25-jähriger syrischer Schleuser aus Wien, dessen hochriskante Fluchtfahrt vor der Polizei am 13. Oktober 2023 sieben Menschen auf der A 94 bei Ampfing den Tod brachte. Das Schwurgericht Traunstein verhängte am Dienstag eine Gesamtfreiheitsstrafe von 15 Jahren. So begründete der Richter die Entscheidung.