Tödliche Nashorn Attacke im Zoo Salzburg: Rätselraten über den Hergang

Am Tag 1 nach dem schrecklichen Unfall im Zoo Salzburg, bei dem eine aus München stammende diplomierte Tierpflegerin (33) durch einen Nashorn-Angriff ums Leben kam, werden neue Details bekannt. Während der Ehemann der Frau außer Lebensgefahr ist, wird gerätselt, ob die tote Tierpflegerin vorschriftsmäßig in einem Schutzbereich stand, während sie mit dem Nashorn arbeitete. Die Zoo-Direktorin ging am Mittwoch auch auf die Frage ein, wie die restlichen Mitarbeiter mit dem tragischen Unfall umgehen.