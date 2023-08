Tirol-Urlaub auf der Sonnenseite der Zugspitze zu gewinnen

Mitten im Naturparadies der Tiroler Zugspitz Arena gelegen, bietet die Region eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. Ein idealer Ausgangspunkt ist das Genießerhotel Post Lermoos. −Fotos: Günter Standl, Hotel Post Lermoos

Einmalig ist der Ausblick vom traditionsreichen Hotel Post Lermoos in Tirol vor der Kulisse von Deutschlands höchstem Gipfel des Wettersteingebirges – die sagenumwobene Zugspitze. Die Mediengruppe Bayern verlost vier Übernachtungen für zwei Personen.









Berge zum Greifen nahe: Deutschland und Österreich teilen sich das Zugspitzmassiv, das südwestlich von Garmisch-Partenkirchen in Bayern und im Norden Tirols liegt. Viele Geschichten und Geschichte birgt das Haus am Kirchplatz in Lermoos, das zu einer der besten Wellness- und Genussadressen im Alpenraum zählt. Die „Denggs“ führen das 4-Sterne-Superior-Hotel mit Tiroler Gastfreundschaft als edle, gemütliche und entspannte Genussadresse.

Ein Logenplatz mit Zugspitzblick ist die Post Vitalwelt auf 3000 Quadratmetern. Das außergewöhnliche Wellnessangebot wurde vom Relax Guide mit stolzen drei Lilien belohnt. Erholungssuchenden stehen großzügige Pools, die Sauna-Vitalwelt sowie das Zirbenholz-Panorama-Saunahaus mit Solepool zur Verfügung. Im Post Alpin Spa wird mit „Balance Alpine 1000+“ Naturkosmetik pur geboten. Die Pflanzen und deren Wirkung haben die Vereinigung der Best Alpine Wellness Hotels inspiriert, eine eigene Linie zu entwickeln. Diese basiert auf erlesenen Pflanzen und Kräutern, welche auf über 1000 Metern Seehöhe wachsen.





Einzigartiges Kulinarik-Angebot





Die Mitgliedschaft bei Genießerhotels & Restaurants (www.ge niesserhotels.com) verspricht ein einzigartiges Kulinarik-Angebot. Die unverkennbare Küche der Alpen mit kreativen und harmonischen Ergänzungen aus fernen Ländern, kreiert von drei-Haubenkoch Thomas Strasser, überzeugt erfahrene Gourmets. Darf es noch ein Stück exklusiver sein? Im À-la-Carte Restaurant Post Gourmet Stube werden Gäste bei sechs Gängen aus der Alpine Haute Cuisine durch den Abend geführt. Erlesene Produkte stammen aus eigener Landwirtschaft, von regionalen Bauern oder ausgewählten Sennereien. Eine Klasse für sich ist die exzellente Weinauswahl mit über 1000 Positionen Spitzenweinen aus aller Welt.

Mitten im Naturparadies der Tiroler Zugspitz Arena gelegen, bietet die Region eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten: auf über 150 Wanderwegen die einzigartige Naturlandschaft entdecken, mit dem Bike die Berge erforschen, auf den Klettersteigen Höhenmeter bezwingen oder beim Golf die Panoramamaussicht genießen. Wer die Zugspitze bequemer erklimmen möchte, schwebt mit der Tiroler Zugspitzbahn in nur zehn Minuten zum Gipfel. Wer nicht gerne alleine unterwegs ist, nimmt am abwechslungsreichen Hotel-Aktivprogramm teil. Insider zeigen die schönsten Plätze ihrer Heimat. Und nicht verpassen: Ein Gipfelfrühstück gibt es für Frühaufsteher auf der hauseigenen Jagdhütte – Traumausblick inklusive.

Mit dem Genießerhotel Post Lermoos verlosen wir vier Übernachtungen für zwei Personen inklusive Halbpension. Rufen Sie bis Sonntag, 13. August, unter der Nummer ✆ 0137/822703263 (50 Cent/Anruf) an und sprechen Sie das Wort Lermoos sowie Ihre Nummer, Name und Adresse (schwierige Wörter bitte buchstabieren) auf das Tonband.

− hie