TikTok-Trend geht schief: Rettungshubschrauber bringt Vierjährigen aus Altenstadt ins Krankenhaus

Der vierjährige Junge aus Altenstadt in Oberbayern musste mit dem Hubschrauber in eine Kinderklinik gebracht werden. − Symbolbild: Stefan Sauer/dpa

Zwei Kinder wollten ein Experiment nachstellen, das sie zuvor auf dem sozialen Medium TikTok gesehen hatten. Das misslang und die Kinder ließen Alufolie und Rohrreiniger in einem Park im oberbayerischen Altenstadt (Landkreis Weilheim-Schongau) liegen, die später ein Vierjähriger fand. Das teilt die Polizei Schongau mit.









Am Sonntagnachmittag war ein Vater mit seinem kleinen Sohn im Via-Claudia-Park in Altenstadt. Während sich der Vater eine Informationstafel ansah, lief das Kleinkind zu einer Parkbank, auf der Alufolie lag, auf der ein weißes Pulver verteilt war. Der Junge nahm die aufgewickelte Alufolie in den Mund – und bekam Verätzungen.





Kinder wollten chemische Reaktion hervorrufen





Bei der Substanz handelte es sich um Rohrreiniger, wie zwei Kinder mit ihren Eltern kurz darauf der Polizei mitteilten. Die hatten gesehen, dass es einen Notarzt-Einsatz gab und kamen am Abend zur Wache. Dort erzählten sie, dass sie kurz vor dem Vorfall ein Experiment nachstellen wollten, das sie auf der Plattform TikTok gesehen hatten.



Bei dem Experiment steckten die beiden Alufolie und Rohrreiniger in eine PET-Flasche – das sollte dann eine chemische Reaktion hervorrufen. Allerdings misslang der Versuch zwei Mal, dann gaben die Kinder auf, entsorgten den restlichen Rohrreiniger in einem Mülleimer und ließen Stücke der Alufolie auf der Parkbank liegen.



Als der Vater die Verletzungen seines kleinen Sohnes bemerkte, rief er sofort den Notruf. Das Kind wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt und dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Kinderklinik geflogen. Mittlerweile soll er die aber wieder verlassen haben.





Gefahr war den Kindern nicht bewusst





Die Feuerwehr rückte an, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, was das weiße Pulver ist, das die Verätzungen hervorgerufen hatte. In dem Mülleimer neben der Parkbank fanden sie aber sofort den Rohrreiniger.



Die Feuerwehrler reinigten den Platz und Polizeistreifen suchten noch mehr Spielplätze in der Gegend ab – fanden das weiße Pulver aber nicht noch einmal.



Die Kinder erzählten der Polizei später, dass sie zuerst versucht hatten, das Experiment aus dem TikTok-Video in einer Unterführung nachzustellen. Dort fand die Polizei dann auch eine Flasche mit Alufolie und Rohrreiniger. Die beiden erklärten, dass ihnen nicht bewusst gewesen sei, wie gefährlich die Rückstände für andere sein könnten. Die Polizei ermittelt weiterhin, um den Ablauf noch genauer zu rekonstruieren.

− red/fk