Tiffels wechselt von München nach Berlin

Eishockey-WM - Ankunft deutsche Mannschaft - Frederik Tiffels von der deutschen Eishockey Nationalmannschaft kommt nach der Weltmeisterschaft am Flughafen München an. - Foto: Sven Hoppe/dpa

Eishockey-Vizeweltmeister Frederik Tiffels verlässt den EHC Red Bull München und wechselt zu den Eisbären Berlin. Das teilte der Hauptstadt-Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mit. Der 28 Jahre alte Tiffels hatte die deutsche Nationalmannschaft am Wochenende mit seinem Tor in der Overtime gegen die USA sensationell ins Finale der Weltmeisterschaft in Finnland und Lettland geschossen, wo das Team Kanada unterlag.

Tiffels habe einen langfristigen Vertrag unterschrieben, hieß es. In den vergangenen fünf Spielzeiten gelangen Tiffels in insgesamt 250 DEL-Partien 50 Treffer und 130 weitere Torbeteiligungen.

«Frederik Tiffels ist eine absolute Verstärkung für unsere Offensive. Er gehört zu den besten Angreifern der DEL und hat seine Klasse auch bei der Weltmeisterschaft unter Beweis gestellt», sagte Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer der Mitteilung zufolge.

