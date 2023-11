Tietz traut sich Nationalteam zu: „Sturm-Tank des DFB“

Phillip Tietz vom FC Augsburg traut sich die Rolle als Stürmer der Fußball-Nationalmannschaft zu und hofft auf einen baldigen Anruf von Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Ich könnte mir schon vorstellen, diese Rolle einzunehmen und ein Sturm-Tank des DFB zu werden, der sich in jeden Ball wirft, die Bälle festmacht und im Strafraum präsent ist“, sagte der 26-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch).

Allein, dass er zuletzt von einigen Medien immer mal wieder mit der DFB-Auswahl in Verbindung gebracht wurde, freut den Angreifer. „Ich muss offen und ehrlich gestehen, dass ich es schon geil finde, über dieses Thema überhaupt ein Interview führen zu dürfen, da es sich immer noch so unwirklich anfühlt und ich dieses Gefühl nicht so leicht in Worte fassen kann“, sagte er.

Tietz spielt seine erste Bundesliga-Saison und hat in bislang elf Einsätzen drei Tore erzielt und zwei weitere vorbereitet. Zuletzt hatte Nagelsmann beim 3:2-Sieg des FCA gegen den VfL Wolfsburg Ende Oktober auf der Tribüne gesessen, Tietz hatte in der Partie das 1:0 für die Augsburger erzielt. Für die bevorstehenden Länderspiele gegen die Türkei und in Österreich wurde er nicht nominiert.

© dpa-infocom, dpa:231115-99-952804/2